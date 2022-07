Manhã de recordes na Meia Maratona de Esposende

JN Hoje às 16:16 Facebook

A 3.ª edição da Meia Maratona de Esposende reuniu, esta manhã, milhares de atletas, entre as provas dos 21 quilómetros da meia maratona, os 10 quilómetros da corrida cronometrada e os 5 quilómetros da caminhada. A forte competição pelos lugares cimeiros das provas resultou em quatro recordes.

Na prova dos 10 quilómetros, o grande vencedor foi Luís Oliveira (Recreio Desportivo de Águeda), com o tempo 00:29:34, novo recorde da prova, seguido por Fernando Serrão (Sporting CP, 00:29:39 minutos) e de Rui Pedro Silva (00:29:55 minutos).

No setor feminino, a atleta do Feirense, Susana Godinho, cortou a fita de meta com um novo recorde (00:33:47 minutos). Imediatamente a seguir ficaram Rafaela Fonseca (SC Salgueiros) e Carla Almeida (CF Os Paulenses), que fecharam o pódio.

Na meia maratona (21 quilómetros), Rui Pinto, do Sporting CP, suplantou os colegas de pelotão e cortou a fita de meta em primeiro lugar, com o tempo de 01:03:55 horas, um novo recorde deste percurso. Luís Saraiva, do SC Braga, ficou na segunda posição, seguido pelo colega de equipa Rui Teixeira.

Na corrida feminina também foi batido um novo recorde da prova, protagonizado por Sara Moreira, atleta do Sporting CP, que chegou à meta em primeiro lugar, com o tempo 01:12:46 horas, seguida por Dulce Félix, do Benfica, e Susana Cunha, do Recreio Desportivo de Águeda.