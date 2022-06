Manhã marcada por duas despedidas de peso e renovação no Famalicão

Gareth Bale e Pobga anunciaram as saídas de Real Madrid e Manchester United. Em Portugal, o Famalicão anunciou a renovação de Rui Pedro Silva. Já o Fenerbahçe confirmou negociações com Jorge Jesus.

Famalicão: A Administração da SAD do clube minhoto anunciou continuidade do treinador Rui Pedro Silva, que renovou contrato. Contratado em dezembro do ano transato, quando os minhotos ocupavam a antepenúltima posição na Liga, Rui Pedro Silva cumpriu o desígnio de catapultar a equipa para uma zona mais tranquila da classificação. A obtenção de 28 pontos em 19 jornadas - que perfaz uma média de 1.47 pontos por jogo - valeu o oitavo lugar no final da competição, o segundo melhor do clube no patamar mais alto do futebol português. "Estou muito feliz por continuar envolvido neste projeto. Esta renovação é um reconhecimento por aquilo que foi feito ao longo da última temporada", afirmou.

Fenerbahçe: O clube turco confirmou que está em negociações com Jorge Jesus para assumir o comando técnico. Numa breve nota no site oficial, o Fenerbahçe explicou que o treinador português chegou num charter privado acompanhado de dirigentes do Fenerbahçe e que iria permanecer num hotel em Istambul, onde prosseguiriam as negociações.

Real Madrid: Gareth Bale, que estava em fim de contrato com os "merengues", admitiu a saída do clube espanhol através das redes sociais. "Cheguei aqui há nove anos, um jovem rapaz que queria concretizar o sonho de jogar pelo Real Madrid: vestir o impoluto equipamento branco, com o emblema ao peito, jogar no Santiago Bernabéu, ganhar títulos e fazer parte daquilo pelo qual é mais famoso - ganhar a Liga dos Campeões. Fazer parte da história deste clube e conseguir o que nós conseguimos, enquanto jogador do Real Madrid, foi uma experiência incrível e que nunca esquecerei", disse ainda, antes de concluir com mais agradecimentos", escreveu.

Manchester United: Paul Pogba vai deixar os "red devils" no final de junho, altura em que termina o contrato. No site oficial, o Manchester United oficializaram a saída do médio de 29 anos, que regressou a Old Trafford em 2016, vindo da Juventus num negócio recorde de 105 milhões de euros, já depois de ter passado pelos escalões de formação do clube. "Todos no clube gostariam de congratular Paul Pogba pela sua carreira de sucesso e agradecer-lhe pela contribuição que deu ao Manchester United. Desejamos o melhor para os próximos passos que vai dar numa carreira já notável", pode ler-se na nota.

Liverpool: O Bayern Munique tem sido apontado como o principal interessado na contratação de Sadio Mané mas não é o único que está na corrida. Segundo o jornal alemão "Bild", também o PSG gostaria de ter o avançado de 30 anos no plantel na próxima época e até oferece mais dinheiro do que os 20 milhões de euros por temporada que o campeão alemão está disposto a pagar.

PSG: O "L'Équipe" revela, esta quarta-feira, que o campeão francês queria negociar o valor a pagar ao Sporting por Nuno Mendes, mas acabou por ter de desembolsar os 40 milhões de euros uma vez que o Real Madrid mostrou interesse na contratação do internacional português. Nuno Mendes foi a segunda maior transferência da história do Sporting (40 milhões), apenas atrás de Bruno Fernandes, quando o médio assinou pelo Manchester United.

AS Roma: Segundo a "Sky Sport Italia", o clube de José Mourinho está interessado na contratação de Yves Bissouma, médio do Brighton, de 25 anos, que termina contrato com o clube inglês no final da época.