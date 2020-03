Manifestação anti-Varandas às portas de Alvalade

JN Hoje às 16:46 Facebook

Contestação ao presidente do Sporting organizada pela Juventude Leonina, antes do jogo desta tarde de domingo (17.30 horas), com o Desportivo das Aves.

Ambiente quente nas imediações do Estádio de José Alvalade, em Lisboa, onde se jogará o desafio da 24.ª jornada do campeonato.

A Juve Leo, uma das principais claques do clube, promove mais uma manifestação contra o presidente do clube, Fredrico Varandas.

Convocada através das redes sociais, a contestação a Varandas reúne cerca de três milhares de adeptos, que que manifestam com a política de gestão do clube. A contratação do treinador Ruben Amorim, transferido desde o Braga na semana passada, por 10 milhões de euros, é uma das medidas mais criticadas.

O Sporting recebe o Aves, último classificado da Liga, e precisa de vencer para segurar o quatro lugar e reduzir novamente para quatro pontos a distância para o terceiro, o Braga.