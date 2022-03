Manifestante prende-se a poste de baliza e interrompe Everton-Newcastle

Susana Silva Ontem às 23:03 Facebook

O encontro entre o Everton e o Newcastle, da Liga inglesa, esteve interrompido vários minutos, após um manifestante se ter prendido pelo pescoço a uma das balizas do estádio Goodison Park, em Liverpool.

Corrida o minuto 49 quando um jovem invadiu o campo invergando uma t-shirt com a frase "Just Stop Oil" ("Simplesmente parem o pretróleo") e se amarrou pelo pescoço ao poste da baliza defendida pelo bósnio Asmir Begovic, usando para tal uma abraçadeira plástica.

O encontro esteve interrompido cerca de seis minutos, para que os assistentes do recinto pudessem cortar a amarra e retirar o protestante do recinto, usando para tal cortador de cabos de dimensões consideráveis.

Já liberto da abraçadeira, o jovem, que se identificou como sendo Louis McKechnie, de 21 anos, e estudante de engenharia mecânica, resistiu a sair de campo escoltado pela polícia, prolongando mais um pouco a paragem. Perante tal cenário, um adepto do Everton furioso com a paragem entrou em campo para tentar tirar o manifestante, mas também acabou expulso.

Num vídeo publicado no Facebook do grupo, gravado antes de entrar no estádio, o jovem confessou-se aterrorizado pelas consequências do que ia fazer, explicou os motivos pelos quais protesta contra a utilização do petróleo, salientando que estão a matar o futuro das gerações mais novas.

Quanto ao encontro, terminou com o triunfo do Everton sobre o Newcastle, por 1-0, com golo de Alex Iwobi, aos 90+9 minutos.