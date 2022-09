Manter defesa de betão para coroar mês perfeito

Braga vai a Vila do Conde em busca da sexta vitória consecutiva, desde 12 de agosto. Não sofre golos há cinco jogos e espreita recorde defensivo inédito

​​​​​​Está a fazer um mês que o Braga iniciou um estado de graça quase sem precedentes. A 12 de agosto, frente ao Famalicão, somou a primeira de cinco vitórias consecutivas, marcou o primeiro de 17 golos que se seguiram e, desde aí, acumula cinco jogos seguidos com a baliza inviolável. Se não sofrer hoje, na receção ao Rio Ave, conseguirá algo inédito e também ficará mais perto de continuar a ganhar, mantendo-se no encalço do líder Benfica. "É sempre importante não sofrer golos. Sabemos que estamos sempre mais perto de ganhar quando não se sofre e vamos trabalhar para que a equipa possa ter essa consistência defensiva e não sofrer golos", valorizou Artur Jorge.

Os braguistas chegam a Vila do Conde depois de também terem sido felizes na Liga Europa, mas o treinador realça a necessidade de manter os pés no chão. "Temos tido um arranque de temporada muito positivo e boa capacidade de resposta. Viu-se na Suécia, mas, desde logo, mudamos atenções para o jogo de Vila do Conde. O Rio Ave venceu o F. C. Porto e tem qualidade individual. É uma equipa que nos irá apresentar dificuldades", alertou.

PUB

Depois de ter mexido no onze para defrontar o Malmo, Artur Jorge anunciou mais mudanças frente ao Rio Ave. "Não vamos apresentar o mesmo onze que jogou na Suécia, isso é garantido. Vamos ter a equipa preparada para a exigência de competir de três em três dias. Temos um plantel com qualidade para que não se perca competência face às alterações que existirem e continuar a ter uma equipa consistente", salientou.

Luís Freire confia em boa resposta do Rio Ave

O início de época não tem sido meigo para o Rio Ave. Em cinco jornadas, os vila-condenses já defrontaram Sporting (derrota) e F. C. Porto (vitória), e agora medirão forças com o Braga. Nada, contudo, que belisque o entusiasmo e a confiança de Luís Freire. "Estamos a apanhar adversários que teoricamente são mais fortes e que têm outras ambições, mas não nos podemos resignar. Já damos respostas muito positivas e ainda vai melhorar", destacou o treinador do Rio Ave, assumindo, por outro lado, a difícil missão que se segue: "O Braga tem demonstrado que está muito forte. Só um Rio Ave com muita vontade poderá superar este adversário".