Manuel Cajuda sai do Leixões

JN Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador anuncia saída e deixa nota de agradecimento, sem se esquecer dos adeptos.

Manuel Cajuda anunciou a saída do Leixões, clube da LigaPro, através de uma comunicação nas redes sociais. "Tudo na vida é temporário, por isso, não sou dos que acreditam que as coisas são eternas e com isso evito sempre frustrações por vezes difíceis de superar. Com a conclusão da época desportiva 2019/20 a acontecer de forma antecipada e inesperada para o Leixões devido à situação de emergência de saúde pública que atravessamos, venho desta forma informar que termina também a minha ligação contratual ao clube", revela.

O técnico deixa uma nota de agradecimento aos responsáveis do clube do Mar: "Primeiramente aproveito para agradecer aos atletas e todos os restantes Departamentos que me acompanharam diariamente e pela forma como me acolheram durante esta curta passagem. O tempo foi demasiado curto, mas o suficiente para com a vossa qualidade e compromisso profissional fazer regressar as vitórias e colocarmos o Leixões a praticar um futebol alegre e positivo à imagem da sua história e estou seguro que estávamos no caminho certo para potenciar o clube a todos os níveis honrando a sua tradição de jogar com novos, mas como os famosos bebés de Matosinhos".

Por fim, Manuel Cajuda deixou uma mensagem para os adeptos, "a verdadeira alma do clube", enquanto a SAD sublinhou que "foi um orgulho e uma honra contar com o Manuel Cajuda. Um treinador que demonstrou uma enorme grandeza e justificou o porquê de ser um dos grandes nomes do futebol nacional", lê-se no comunicado.