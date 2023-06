Manuel Espírito Santo vence em Le Mans

JN Ontem às 21:02 Facebook

Manuel Espírito Santo não poderia ter começado da melhor forma a sua estreia em Le Mans. O jovem piloto português não só arrecadou a "pole position" como conseguiu uma brilhante vitória à geral, naquele que é considerado um dos mais emblemáticos circuitos mundiais.

Depois do karting e dos fórmulas, Manuel Espirito Santo estreou-se este ano nas corridas de resistência, nomeadamente na Michelin Le Mans Cup. Ainda em fase de adaptação a esta nova realidade, a jornada que marca os festejos do centenário em Le Mans está a correr de feição e a colocar o piloto português, de apenas 19 anos, num patamar de destaque.

A fazer equipa com Martin Rich no Ligier #58 do Team Virage, Manuel Espírito Santo está a viver o sonho: "Correr em Le Mans está no imaginário de qualquer piloto, mas conseguir a "pole" e a vitória em prova de estreia é só extraordinário. Não sei explicar o sentimento. Estou muito feliz e reflete todo o trabalho que tenho vindo a fazer esta época mas também em anos anteriores. A equipa está também de Parabéns porque me proporcionou um carro muito competitivo. Estamos todos de Parabéns" referiu o piloto de Cascais.

Ainda a tentar digerir todas as emoções, Manuel tem já de se focar na segunda corrida no circuito de La Sarthe que acontece já na próxima sexta-feira, às 10.30horas.