Manuel Machado critica arbitragem: "Quem tem menos terá sempre menos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Nacional da Madeira deixou, este sábado, críticas à arbitragem e às nomeações da equipa de arbitragem, considerando a expulsão de Alhassan determinante para a derrota em Alvalade.

"O Sporting teve mais bola, o Nacional organizado com um bloco médio-baixo, a conter muito bem o jogo do Sporting e com o nosso guarda-redes a responder com competência, até ao momento em que ficámos em inferioridade numérica. A partir daí, o pendor ofensivo do Sporting acentuou-se. Fizemos um bom jogo enquanto estivemos onze para onze. A expulsão acaba por ser determinante. É ela que nos fragiliza", começou por dizer Manuel Machado, apontando ainda críticas à arbitragem.

"Aproveito para deixar aqui um pequeno 'subsídio' porque, jogo sim jogo não, a mesma equipa de arbitragem. A mesma que em Tondela já nos expulsou um homem e nos marcou um penálti com repetição. Não sei qual é o critério das nomeações, mas de facto acho estranho. Acho que há um leque de árbitros muito largo e podemos, de alguma forma, fazer com que essas situações não aconteçam de uma forma tão curta. Por isso julgo que a expulsão, para além do critério técnico, de alguma maneira, veio também desequilibrar", acrescentou, reforçando as críticas com o número de faltas assinaladas - 10 ao Sporting e 30 ao Nacional.

"Uns são filhos de um deus grande, outros de um deus menor. Quem tem menos terá sempre menos. O futebol é um espelho da sociedade. Aquilo que aqui hoje se passou acaba por ser igual ao nosso dia a dia em qualquer área de atividade", concluiu o treinador do Nacional.

O Sporting venceu (2-0), este sábado em Alvalade, o Nacional na 30.ª jornada da Liga. Feddal e Jovane marcaram os golos do encontro. Alhassan foi expulso.

Com este resultado, o Sporting passou a somar 76 pontos, mais seis do que o F. C. Porto e 10 do que o Benfica, que se defrontam na quinta-feira. Já o Nacional da Madeira mantém-se no 18.º e último lugar, com 24 pontos.