No rescaldo da derrota diante do F. C. Porto, o treinador do Nacional da Madeira lamentou a falta de eficácia dos madeirenses e considerou que o jogo foi "equilibrado".

"Se olharmos para o jogo em dois blocos, concluiremos que, se ao intervalo o resultado fosse o inverso, estaria ajustado ao que uma e outra equipa fizeram nesses primeiros 45 minutos. Fomos ineficazes, é o segundo jogo em que falhamos uma grande penalidade. Foi demérito nosso, em grande parte, o que resultou no golo do F. C. Porto. Os erros pagam-se", começou por dizer Manuel Machado, destacando o equilíbrio do jogo.

"Relativamente ao segundo tempo, julgo que o jogo foi de equilíbrio. Se olharmos para as balizas, os guarda-redes, mais do que reposições de bola em jogo, pouco fizeram, o que denuncia que as equipas se encaixaram e equilibraram. Não houve superioridade por parte de nenhuma das duas equipas. O que é determinante neste desfecho são os dois momentos: a falha na grande penalidade e a desatenção defensiva que resultou no golo do F. C. Porto", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, o Nacional na Madeira, na 27.ª jornada da Liga. Taremi marcou o golo e Marchesín defendeu uma grande penalidade.