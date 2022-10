Para o técnico de futebol, a expulsão de Eustaquio foi crucial no desfecho do clássico. Depois, a entrada de Neres ajudou as águias a vencer.

Abordagem prudente

"Se o F.C. Porto apresentou um onze dentro do esperado e o dispositivo habitual, o Benfica apresentou-se de forma diferente do habitual, com Aursnes em vez de Neres. Foi uma abordagem claramente prudente".