Manuel Matias abandona comando técnico do Alpendorada

O Alpendorada terminou o contrato do treinador Manuel Matias, após sequência de jogos sem vencer do clube no Campeonato de Portugal.

Manuel Matias já não é o treinador do Alpendorada. O clube que se encontra no 11º lugar da Série B do Campeonato de Portugal decidiu rescindir contrato com o técnico de 58 anos, após o empate do clube contra o Guarda Desportiva, que culminou numa série de cinco jogos sem vencer.

Manuel Matias estreou-se no comando técnico do Alpendorada em outubro, diante do Castro Daire e orientou a equipa de Marco de Canaveses durante 11 jogos. Nesse período, somou seis derrotas, três vitórias e dois empates.