Manuel Mota no Nacional-Sporting

O árbitro bracarense Manuel Mota foi nomeado esta quarta-feira pelo Conselho de Arbitragem para dirigir a partida entre o Nacional e o Sporting, na Madeira, agenda para esta quinta, pelas 18.30 horas, da 13.ª jornada da Liga.

O juiz será auxiliado por Paulo Miranda e Luciano Maia, estando o leiriense António Nobre no VAR.

Também na quinta-feira, pelas 21 horas, o lisboeta Hélder Malheiro vai dirigir o encontro entre o Braga e o Marítimo, sendo assistido por Rui Cidade e Gonçalo Freire, e Artur Soares Dias, do Porto, no VAR.

Na sexta-feira, pelas 21 horas, será a vez do portuense Rui Costa, assistido por Nuno Manso e João Bessa Silva, arbitrar a receção do Famalicão ao F. C. Porto, tendo Tiago Martins, de Lisboa, no VAR.

Para o Benfica-Tondela, de sexta-feira, às 19 horas, foi escolhido o portuense Manuel Oliveira, que será auxiliado por Tiago Leandro e Tiago Mota. No VAR estará o portuense Vasco Santos.

Luís Godinho, de Évora, foi nomeado para o Rio Ave-Portimonense, tendo como auxiliares Rui Teixeira e Valter Rufo. Vítor Ferreira, de Braga, será o VAR. A partida está marcada para sexta-feira, pelas 19 horas.

Eis as nomeações já conhecidas:

Nacional-Sporting, Manuel Mota (Braga), António Nobre (VAR)

Braga-Marítimo, Hélder Malheiro (Lisboa), Artur Soares Dias (VAR)

Benfica-Tondela, Manuel Oliveira (Porto), Vasco Santos (VAR)

Rio Ave-Portimonense, Luís Godinho (Évora), Vítor Ferreira (VAR)

Famalicão-F. C. Porto, Rui Costa (Porto), Tiago Martins (VAR)