Manuel Mota vai ser o árbitro da Supertaça

Manuel Mota dirige, no sábado, o jogo da Supertaça entre o campeão F. C. Porto e o Tondela, da Liga 2, marcado para o Estádio Municipal de Aveiro e com início agendado para as 20.45 horas.

O árbitro, de 45 anos e da Associação de futebol de Braga, terá como árbitros assistentes Luciano Maia e Inácio Pereira, o quarto árbitro será António Nobre, e o videoárbitro (VAR) Hugo Miguel, coadjuvado por Fábio Veríssimo e Pedro Martins, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

O F. C. Porto, campeão e vencedor da Taça de Portugal de 2021/22, defronta o finalista vencido da Taça, o Tondela, equipa que foi 17.ª e penúltima classificada do último campeonato e desceu à Liga 2.

Os dragões são recordistas de títulos da Supertaça, com 22 à frente de Sporting, com nove, Benfica, com oito, Boavista, com três, e Vitória de Guimarães, com um, enquanto o Tondela é estreante na prova.