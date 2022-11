Manuel Neuer revela que já lutou contra um cancro

O guarda-redes alemão Manuel Neuer revelou, numa publicação do Instagram, que já lutou contra um cancro de pele, ao qual já foi operado três vezes.

Na sequência do lançamento de uma linha de produtos de cuidados e proteção de pele - a Newkee - Manuel Neuer deu a conhecer ao público que combateu contra um cancro de pele, na zona do rosto. "Ambos temos uma história muito pessoal quando se trata de doenças de pele. Angelique tem hiperpigmentação causada pela exposição solar, enquanto no meu caso é um cancro de pele que já tive de operar três vezes", disse.

"É por essa razão que temos um cuidado especial em não comprometer quando se trata de proteção solar: porque eu treino sempre ao ar livre e também gosto de passar o meu tempo livre na natureza", acrescentou o alemão.

Manuel Neuer é guarda-redes do Bayern Munique e da seleção alemã, tendo terminado no 3.º lugar da Bola de Ouro em 2014, ano em que conquistou o Mundial.