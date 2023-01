Mão cheia a separar primeiro e terceiro do campeonato cinco anos depois

Desde 2017/18 que a meio da Liga não havia uma diferença pontual parecida. Os dragões, que então lideravam, aumentaram o avanço e ergueram o troféu.

Havia cinco anos que no fim da primeira volta não se registava uma diferença de pontos tão baixa a separar as três equipas que se encontram no pódio. Com a prova a meio - falta disputar o Estoril-Boavista, da 14. a jornada, reagendado para 9 de fevereiro -, o Benfica lidera com 44 pontos, seguido de Braga (40) e F. C. Porto (39).

A diferença de cinco pontos entre o primeiro e o terceiro é a menor desde 2017/18. Há cinco anos, o F. C. Porto atingiu a primeira metade na frente, com 45 pontos, seguido de Sporting, com 43, e Benfica, com 40. Os dragões tinham dois pontos de avanço e não quatro como agora têm as águias, sendo que depois, na segunda volta, consolidaram a vantagem, tendo concluído a Liga com mais sete pontos do que o Benfica e mais dez do que o Sporting. Há um ano, F. C. Porto (47 pontos), Sporting (44) e Benfica (40) estavam separados por sete pontos. Depois, os dragões dispararam e acabaram com 91 pontos, superando Sporting (85) e Benfica (74). Em relação a 2021/22, os portistas somam menos oito pontos, mas pior está o Sporting, quarto da tabela, a 12 pontos do líder e menos 12 pontos do que há um ano.