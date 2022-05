Mão pesada do Conselho de Disciplina: Vítor Catão suspenso mais de três anos

JN Hoje às 20:29 Facebook

O Conselho de Disciplina da AF Porto suspendeu por três anos e meio, esta segunda-feira, Vítor Catão, presidente do São Pedro da Cova. O clube foi ainda castigado com uma derrota e três jogos à porta fechada.

Segundo o documento publicado no site oficial da AF Porto, Vítor Catão foi suspenso por três anos e meio e obrigado ao pagamento de uma multa no valor de 550 euros.

O presidente do São Pedro da Cova tinha sido suspenso preventivamente pelo Conselho de Disciplina da A. F. Porto no início do mês de abril por factos ocorridos no jogo com o São Lourenço do Douro, a contar para a Taça, no qual o árbitro foi agredido quando se dirigia para o balneário. No mapa de castigos publicado na altura, Vítor Catão também tinha sido sancionado com um processo disciplinar.

O árbitro Ricardo Carriço interrompeu o jogo aos 60 minutos por entender que não estavam reunidas as condições de segurança, depois da equipa da casa, o São Lourenço do Douro, estar a vencer por 1-0. De acordo com António Pereira, líder do clube do Marco de Canaveses, o autor da agressão ao juiz terá sido o próprio presidente do emblema gondomarense. "Além de haver um vídeo a mostrar tudo, eu vi que ele [Vítor Catão] deu um soco no árbitro. Se queremos melhorar o futebol, tenho de falar sobre o que se passou", disse ao JN.

Nesse mesmo dia, porém, o presidente do São Pedro da Cova negava a acusação de que tinha sido alvo: "Nos vídeos vê-se perfeitamente que não sou eu que estou lá. Não dei murros a ninguém".