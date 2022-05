Mar azul em êxtase e com controlo policial junto aos Aliados

Nuno A. Amaral Hoje às 09:19 Facebook

Festa portista vai do Dragão ao centro da Invicta e dura até de madrugada. Revista aos adeptos em cinco pontos de acesso à baixa da cidade.

Prevê-se um dia em cheio para a nação portista, que vai celebrar este sábado o 30.º título nacional com uma festa de arromba, cujo epicentro será, conforme é tradição, na Avenida dos Aliados. No entanto, os acontecimentos dos últimos dias, relacionados com o assassinato de um adepto junto ao Estádio do Dragão, no sábado passado, levaram as autoridades a reforçar a segurança na baixa da Invicta e, para além do habitual corte no trânsito nas redondezas dos Aliados, desta vez haverá também um controlo policial a quem se deslocar a pé para o local.

A PSP organizou cinco pontos de acesso (rua Ricardo Jorge com a rua Clube Fenianos; praça Filipa de Lencastre, rua Sampaio e Bruno com a Avenida dos Aliados; praça D. João I; rua Guilherme Costa Carvalho com a rua do Bonjardim), nos quais serão feitas revistas similares às que habitualmente ocorrem nas entradas dos recintos desportivos. Os adeptos são aconselhados a não transportar mochilas ou outros sacos, bem como objetos normalmente proibidos.