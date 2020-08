Maratona de Londres só para atletas de elite e sem público nas ruas

JN/Agências Hoje às 21:51 Facebook

A maratona de Londres vai mesmo realizar-se, a 4 de outubro, mas com um figurino bem diferente: reservada aos atletas de elite, sem a imagem de marca de corrida popular, com milhares de atletas e espetadores nas ruas.

A decisão da organização, conhecida esta quinta-feira, pretende salvar o que ainda for possível de uma prova que deveria ter-se disputado em abril, mas foi adiada por causa da pandemia de covid-19.

Outra medida de exceção é a alteração do percurso: em vez de partida em Greenwich e chegada no Mall, em frente ao palácio real, haverá um circuito ao redor de St. James Park, para o qual a organização anuncia uma "bolha de segurança", com exclusão de público a assistir.

O queniano Eliud Kipchoge, campeão olímpico, e o etíope Kenenisa Bekele estão entre os inscritos para o setor masculino, enquanto a lista feminina é encabeçada pela queniana Brigid Kosgei, recordista mundial.