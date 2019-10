Maratona de madrugada para evitar calor e mudança para Saporo

Hoje às 13:32 Facebook

Os responsáveis da cidade de Tóquio vão propor que a maratona dos Jogos Olímpicos de 2020 comece às 3 horas da manhã, de forma a evitar o calor e a mudança da prova para Saporo.

Fontes do município disseram à agência Kyodo que esta proposta vai ser apresentada ao Comité Olímpico Internacional (COI), que está a estudar a mudança para Saporo, cerca de 800 quilómetros a norte, devido às altas temperaturas na capital nipónica. Além da maratona, a prova dos 50 km marcha podia ser disputada às 5 horas da manhã, altura em que as condições climatéricas são menos adversas.

O COI tinha anunciado a possibilidade de a maratona e as provas de marcha dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 poderem vir a ser disputadas em Saporo. Em comunicado, o COI disse que está a planear a mudança para Sapporo, a cidade que acolheu os Jogos de Inverno em 1972, por ter, na altura dos Jogos, "menos cinco ou seis graus Celsius do que em Tóquio".

"Estes planos fazem parte de uma alargada série de medidas que estão já a ser tomadas por Tóquio2020, em acordo com o COI e as federações internacionais para mitigar os efeitos da temperatura", lê-se no comunicado.

A mudança das provas de 5000 metros ou superiores para as sessões noturnas e da maratona e da marcha para mais cedo são algumas das medidas que já estão a ser implementadas, após recomendações da comissão médica do COI.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se de 24 de julho a 9 de agosto de 2020.