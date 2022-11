Maravilha das arábias acolhe Portugal no Catar. O hotel da seleção

Rui Farinha, no Catar Hoje às 09:47 Facebook

Inaugurado no início do mês, o quartel-general da equipa das quinas está apetrechado com todas as mordomias. Está reservado até à final.

Com piscinas interiores e exteriores, vários ginásios, spa e sauna, localizado em Al Samriya, o hotel Autograph Collection promete dar o foco necessário à seleção para enfrentar o Campeonato do Mundo. Com 62 quartos e 15 villas, reservados para os quadros da FPF, dispõe de total tranquilidade à volta e está inserido numa reserva ecológica e ao lado de um centro equestre, longe da agitação da capital, Doha, que está a uma distância de cerca de 30 quilómetros.

Até 19 dezembro, dia seguinte à final, está reservado para Portugal e não recebe outros hóspedes durante este período. Neste momento, está decorado no interior e exterior com cores portuguesas, inspiração para aproximar os craques de casa. Aliás, nos últimos centros de treino das últimas grandes provas, como Mundial de 2018 e o Euro 2020, o procedimento foi igual.