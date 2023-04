Marc Márquez ainda recupera do acidente com Miguel Oliveira e falha segunda corrida

JN/Agências Hoje às 16:10, atualizado às 17:44 Facebook

O piloto espanhol continua o processo de recuperação à fratura sofrida no polegar da mão direita, em Portimão.

O piloto espanhol Marc Márquez vai falhar o Grande Prémio das Américas de MotoGP, no próximo fim de semana, por estar ainda a recuperar da lesão contraída no GP de Portugal, no choque com Miguel Oliveira.

"Depois de fazer uma TAC [Tomografia Axial Computadorizada], Marc Márquez e a sua equipa médica, dirigida por Inácio Roger de Oña, do Hospital Ruber Internacional de Madrid, confirmaram que o primeiro metacarpiano continua em processo de cura. Depois de analisar [a situação] com a equipa Honda e a HRC [Honda Racing Corporation], foi decidido deixar que a lesão se cure completamente e evitar qualquer risco desnecessário", lê-se no comunicado da Honda.

Márquez sofreu uma fratura no polegar da mão direita na sequência do embate que provocou na Aprilia de Miguel Oliveira na terceira volta do GP de Portugal, em 26 de março, quando o português seguia na segunda posição.

Oliveira foi obrigado a falhar a ronda seguinte do Campeonato do Mundo de Velocidade, na Argentina, por ter afetado tendões da perna direita.

Desta forma, Márquez, que também ficou afastado da prova argentina, ganha pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati), falhará a segunda corrida consecutiva.