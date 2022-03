Marc Márquez falha Grande Prémio da Argentina

JN/Agências Hoje às 11:45 Facebook

O piloto espanhol vai falhar o Grande Prémio da Argentina de MotoGP, terceira ronda do Mundial de velocidade em motociclismo, devido a lesão.

Marc Márquez caiu por quatro vezes durante os treinos para o Grande Prémio da Indonésia, que foi conquistado pelo português Miguel Oliveira (KTM), tendo sofrido uma recaída da diplopia (visão dupla) que já o afetara no ano passado, na sequência de uma forte pancada sofrida na última das quedas, durante a sessão de aquecimento.

O oftalmologista espanhol Sánchez Dalmau admite que o piloto catalão está a "evoluir de forma notável" e reafirma que a melhoria da sua visão "é favorável".

No entanto, sublinha que "a recuperação ainda não está terminada", pelo que Marc Márquez "deve continuar com a pausa terapêutica estabelecida com o tratamento conservador" a que foi sujeito, disse o oftalmologista, em nota publicada pela equipa Repsol Honda.

Marc Márquez, de 28 anos e que já foi oito vezes campeão mundial (uma de 125cc, um de Moto2 e seis de MotoGP), já tinha sofrido lesão idêntica em 2021, falhando, na altura, as duas últimas corridas da temporada, em Portimão e em Valência.