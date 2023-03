Marc Márquez partiu um dedo da mão quando abalroou Miguel Oliveira

O espanhol Marc Márquez sofreu uma fratura num dedo da mão na sequência do acidente registado na terceira volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP. O piloto da Honda vai ser sujeito a mais exames no Hospital Dexeus, em Barcelona.

O incidente aconteceu logo no início da corrida: Márquez, em quarto lugar, exagerou numa tentativa de ultrapassagem a Jorge Martin, deu um toque na moto do compatriota e acertou em cheio na Aprilia de Miguel Oliveira.

O português foi assistido no local e acabou por ser transportado ao centro médico, onde se confirmou que não sofreu qualquer fratura, mas apenas uma contusão grave na perna direita.

Já Marc Márquez, que pediu desculpa aos fãs portugueses e na box da Aprilia, foi depois ao centro médico, onde foi confirmada a fratura no primeiro metacarpo, optando por regressar de imediato a Espanha, onde vai ser sujeito a mais exames.