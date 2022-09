Marc Márquez regressa à competição no fim de semana

JN/Agências Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto espanhol Marc Márquez vai regressar, este fim de semana à competição, no Grande Prémio de Aragão, 110 dias depois do GP de Itália, última corrida em que participou.

Márquez foi, entretanto, submetido a uma quarta operação ao braço direito, lesionado desde a segunda prova de 2020, em Jerez de la Frontera.

Depois de já ter participado nos testes que decorreram em Misano (San Marino) na semana passada, o oito vezes campeão mundial vai dar o passo final na recuperação.

PUB

"O objetivo para este fim de semana passa por continuar a melhorar a sua forma física com a mota e avaliar o rendimento durante a intensidade de um fim de semana de Grande Prémio e de uma corrida", lê-se no comunicado divulgado pela Honda.

O GP de Aragão é a 15.ª das 20 provas de 2022.

Marc Márquez ocupa a 15.ª posição do campeonato, com 60 pontos, a 151 do líder, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), tendo disputado apenas seis corridas.