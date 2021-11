Marc Márquez sofre lesão e falha Grande Prémio do Algarve

JN Hoje às 18:55 Facebook

A Honda anunciou, esta terça-feira, que o hexacampeão caiu no último sábado durante um treino e, por precaução, não vai correr em Portimão.

Piloto espanhol sofreu uma queda quando preparava o GP de Portugal e, por isso mesmo, sofreu uma concussão cerebral e vai falhar a prova lusa por precaução.

"Enquanto se preparava para o GP do Algarve, com uma das suas habituais sessões de treino fora de estrada, sofreu uma queda que causou uma ligeira concussão. Depois de alguns dias de repouso em casa e vendo que ainda não estava bem, foi observado por uma equipa de médicos. Como medida de precaução, Márquez não vai participar na corrida algarvia", pode ler-se no comunicado da Honda.