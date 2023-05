Marc Overmars e a vida com "o coração 45% morto": "Prefiro morrer a não fazer nada"

JN Hoje às 09:52 Facebook

Antigo jogador neerlandês sofreu um AVC em dezembro, mas continua a trabalhar como diretor desportivo do Antuérpia.

Marc Overmars, ex-jogador com passagens por clubes como Ajax, Barcelona e Arsenal, e atual diretor desportivo do Antuérpia (Bélgica), falou pela primeira vez do grave problema de saúde que lhe mudou a vida para sempre em dezembro passado.

Em entrevista ao jornal "Het LaatsteNieuws", o dirigente, de 50 anos, confidenciou que o derrame cerebral lhe deixou danos irreparáveis no coração e obrigou-o a mudanças significativas no dia-a-dia.

"Tenho de recuperar o fôlego quando falo muito e preciso de energia para manter a concentração. O meu coração está 45% morto, mas não tenham pena de mim. Sou um homem feliz, apenas tenho de distribuir a minha energia o melhor que posso", referiu.

Ainda assim, Marc Overmars, que deixou o Ajax após queixas relacionadas com assédio sexual, não admite a possibilidade de interromper a carreira.

"Se há pontos ou reuniões importantes na agenda, concentro-me neles. Posso recuperar no dia seguinte. Prefiro morrer do que não fazer nada", salientou.