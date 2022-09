Marc Overmars e Antuérpia unidos para se reerguerem

Dirigente tenta recuperar a carreira depois de acusações de assédio sexual e levar o clube ao primeiro título desde 1957

Marc Overmars nem teve tempo para cair em desgraça, que parecia inevitável depois de não ter outro remédio senão demitir-se do cargo de diretor desportivo do Ajax e deixar o clube pela porta dos fundos, apesar de ter contribuído decisivamente para sucessos múltiplos na última década. As suspeitas de assédio sexual e comportamento impróprio para com mulheres que trabalhavam no clube pareciam demasiado fortes para outra conclusão que não o ostracismo e o afastamento do futebol. Mas o Royal Antuérpia concordou em resgatá-lo, apesar de Overmars ser alvo de duas investigações judiciais. Justificou-se com uma "segunda oportunidade" e em março, decorridas apenas umas semanas do escândalo, recuperou o ex-jogador e dirigente, de 49 anos. Agora, estão a construir algo que pode muito bem ser histórico: o "Grande Velho" só tem vitórias na liga belga (9) e ameaça conquistar o primeiro título desde 1957.

O que agora corre bem, porém, não começou da melhor maneira. A chegada de Overmars levou, por exemplo, vários patrocinadores a virarem as costas ao clube, ora lamentando não terem sido consultados, tendo em conta o impacto da contratação, ora salientando que a mesma ia contra os valores por eles defendidos. Na Bélgica, também não houve paninhos quentes: "Atingiu-se um novo ponto mais baixo", "Não se olha a meios, quer-se ganhar a todo o custo", escreveu-se. As consequências e a pressão mediática pareciam insustentáveis. No Antuérpia, contudo, mantiveram-se firmes: Overmars era visto como a peça essencial para devolver o clube aos tempos áureos.