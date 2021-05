Marca lusa do campeão segue Trapattoni e Mourinho

João Faria Hoje às 08:43 Facebook

Havia 16 anos que o vencedor do campeonato não tinha tantos portugueses no onze-tipo. Melhores registos das últimas duas décadas são do F. C. Porto.

É preciso recuar à época 2004/05, que então consagrou o Benfica como campeão, para encontrar o último vencedor da Liga que tenha tido tantos portugueses (sete), no onze-tipo, como sucede com o Sporting, que anteontem garantiu o título 2020/21.

Orientado pelo técnico italiano Giovanni Trapattoni, o Benfica, que havia 11 anos que não ganhava o campeonato, foi campeão com sete portugueses, no lote dos mais utilizados. Simão Sabrosa foi a figura dos encarnados, seguido de Manuel Fernandes, Petit, Ricardo Rocha, Miguel, Quim e Nuno Gomes. As exceções às apostas lusas foram os brasileiros Luisão e Geovanni, o francês Manuel dos Santos e o norueguês Karadas.