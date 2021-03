Marca o golo da vitória de Portugal com Quintana tatuado no braço

NB Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcou o golo decisivo no duelo com a França deste domingo, colocando Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Rui Silva jogou o tempo todo com Quintana no pensamento, no coração e ainda no braço direito, aqui em forma de tatuagem, que exibiu mais tarde na rede social Instagram.

E ao saudoso guarda-redes da seleção nacional e do F. C. Porto, Rui Silva deixou mais uma sentida homenagem.

"Correste comigo, remataste comigo e marcaste golo comigo. Agora vamos a Tóquio e juntos continuaremos a fazer história! Hoje e sempre será por ti", prometeu Rui Silva na legenda fotografia que partilhou com os seguidores na referida rede social.

Alfredo Quintana faleceu a 26 de fevereiro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, deixando o desporto mundial em estado de choque. Tinha 32 anos.