Vitória de Setúbal e Benfica defrontam-se, este sábado, no Bonfim, em jogo da 24.ª jornada do campeonato nacional. Ao intervalo, o marcador ainda não tinha mexido, mas os sadinos chegaram à vantagem no segundo minuto da etapa complementar, graças a um golo de Carlinhos.

O Benfica tem mais remates (7-1), muita mais posse de bola (62%-31%) e cantos (5-0), mas ainda não conseguiu bater o guardião dos sadinos. Uma das melhores oportunidades de golo até pertenceu ao V. Setúbal, quando Zequinha atirou ligeiramente ao lado.

Já no período de compensação do primeiro tempo, Samaris assinou o lance de maior perigo dos encarnados. A bola não entrou por muito pouco.

Logo a abrir o segundo tempo, Carlinhos adiantou os sadinos no marcador, após cruzamento de Zequinha. A bola caiu entre Rúben Dias e Tomás Tavares, com o avançado do V. Setúbal a rematar certeiro.

Ainda os sadinos estavam em festa, quando o árbitro assinalou penálti, por falta de Semedo sobre Rúben Dias. Dos 11 metros, desta feita Pizzi não vacilou. Recorde-se que o médio internacional português havia falhado dois penáltis, na jornada anterior, frente ao Moreirense.