O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, o Desportivo das Aves no Estádio do Dragão na 10.ª jornada da Liga. Marcano, na sequência de um cruzamento de Otávio, marcou o único golo num encontro em que os adeptos da casa homenagearam Fernando Gomes, histórica lenda portista.

Veja o golo e os lances da primeira parte: