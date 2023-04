Marcano recordista e recetivo a renovar pelo F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 19:35 Facebook

Central espanhol termina contrato em junho. Época acima das expectativas torna provável a continuidade no Dragão

A segunda vida de Iván Marcano no F. C. Porto teve um ponto alto no jogo de quarta-feira em Famalicão, onde o espanhol se tornou o defesa com mais golos ao serviço do clube azul e branco.

O 27.º tento do central, agora à frente do brasileiro Alex Telles (26), abriu caminho ao triunfo portista na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal e foi mais um sinal positivo numa temporada muito acima das expectativas a nível pessoal para Marcano, que soma 36 jogos (35 dos quais como titular) e seis golos em 2022/23, depois de ter estado quase sempre parado devido a sucessivas lesões nas duas épocas anteriores.