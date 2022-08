Marcano salva dragão de um sorriso bem amarelo

Miguel Pataco Ontem às 21:58 Facebook

Central espanhol, a cumprir o jogo 500 da carreira, marcou em cima dos 90 e permitiu à equipa de Conceição manter o pleno. Vizelenses deram tudo por tudo

O campeão nacional teve de sofrer a bom sofrer para somar o segundo triunfo em outros tantos jogos no campeonato e chegar ao clássico da próxima semana com dois pontos de vantagem sobre o Sporting. O Vizela, com uma excelente exibição, encravou por completo o futebol atacante do dragão, salvo por um golo de Iván Marcano, que vestiu a pele de herói inesperado no dia em que celebrou meio milhar de jogos como futebolista profissional.

Sérgio Conceição, também ele a atingir um número redondo da carreira - o jogo 300 na liga portuguesa -, apresentou o mesmo onze da jornada inaugural e deixou David Carmo e, sobretudo, Otávio no banco de suplentes. Com a equipa a estrear o equipamento alternativo, não é exagerado dizer que a exibição portista teve o mesmo tom das camisolas: um amarelo muito pálido e que só não teve consequências porque Marcano teve instinto matador para, em cima do minuto 90, dar o melhor seguimento a um cruzamento de Galeno, que também saltou do banco para agitar as alas do dragão.