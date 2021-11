Marcano vai ser operado ao pé e Pepe é convocado

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:58 Facebook

O defesa central espanhol vai corrigir a lesão no pé direito.

Ivan Marcano vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica para corrigir a lesão no pé direito, informou o F. C. Porto no boletim clínico. O defesa espanhol está lesionado desde o encontro frente ao Boavista, a 30 de outubro, não sendo assim opção para o técnico Sérgio Conceição para os próximos desafios.

No boletim clínico dos dragões também consta o nome de Pepe, que está em dúvida para o embate de quarta-feira frente ao Liverpool, para a Liga dos Campeões. O F. C. Porto comunica que o central português "fez trabalho de ginásio e tratamento".

Entretanto, Pepe foi convocado para o jogo com o Liverpool. A lista do F. C. Porto é composta pelos seguintes jogadores: Marchesín, Cláudio Ramos e Diogo Costa (guarda-redes); Fábio Cardoso, Pepe, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Marko Grujic, Tecatito Corona, Manafá, Mbemba, Vitinha, Wendell, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Fábio Vieira.