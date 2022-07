Marcano volta ao grande palco oito meses depois

A época dos dragões arranca, oficialmente, no sábado e logo com um troféu em disputa. A equipa de Sérgio Conceição parte em busca da conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, no Municipal de Aveiro (20.45 horas) frente ao Tondela, e o treinador deve apresentar praticamente o mesmo onze que foi utilizado ante o Mónaco, no jogo de apresentação aos adeptos, com a exceção a surgir, apenas, na baliza.

Diogo Costa cumpre castigo, tal como Manafá - que também está lesionado -, Fábio Cardoso e Otávio, na sequência dos cânticos ofensivos ao Benfica na festa do título, e a baliza ficará entregue a Agustín Marchesín, mesmo tendo em conta que o argentino continua no mercado em busca de um projeto que lhe permita jogar com mais regularidade em 2022/23.

A zona central da defesa é o setor onde Conceição tem menos opções para este arranque de temporada, uma vez que além do já referido Fábio Cardoso também o reforço David Carmo está castigado: o central, contratado ao Braga por 20 milhões de euros, vai cumprir o primeiro de dois jogos de suspensão que transitam da época passada, quando foi expulso na última jornada do campeonato ante o Famalicão, falhando, também, a estreia na Liga 2022/23 contra o Marítimo.