Benfica - Moreirense: Marcar passo na procura da nova identidade de jogo

Benfica desinspirado não vai além de um empate frente ao Moreirense, que abriu a contagem com um golo polémico. Darwin marca e evita cenário mais negro

Um Benfica em transição de identidade e sistema, agora em 4x4x2, e com uma tentativa de simplificar o jogo, menos passes, alguma variação na profundidade - passes longos - empatou (1-1) com o Moreirense, na Luz. E marcou passo no caminho da perseguição a Sporting e F.C. Porto, no topo da tabela.

Os encarnados dominaram e produziram maior caudal ofensivo. No entanto, não foram eficazes e, sobretudo, revelaram pouca competência e inspiração coletiva. Pareceram um conjunto ainda híbrido e um pouco perdido nas ideias de jogo.