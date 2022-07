Marcel Matz renova com o Benfica e aponta a objetivos ambiciosos

JN Hoje às 11:32 Facebook

Depois de uma época demolidora a nível interno, Marcel Matz renovou contrato com o Benfica. "Queremos ganhar títulos e competir na Europa", antecipou o técnico, à BTV, após firmar o novo vínculo com as águias.

Desde 2018 no comando da equipa encarnada, Marcel Matz, de 42 anos, conduziu o Benfica à conquista do campeonato nacional, da Taça de Portugal e da Supertaça, num ano de retumbante sucesso.

"Queremos continuar a ganhar títulos e a competir fora. Temos a nossa ambição na Liga dos Campeões, jogar contra as melhores equipas da Europa. Sabemos o que é isso. Temos esse desejo de crescer e enfrentar jogadores de nível elevado", admitiu o treinador, que vê no Benfica "uma equipa acima do nível de Portugal".

Feliz pela terceira renovação de contrato com as águias, que "mostra o trabalho feito", Marcel Matz fala num "momento de grande responsabilidade" por "continuar a liderar uma equipa muito competente" e lança um novo desafio, para lá do sucesso desportivo.

"Também temos coisas para fazer fora da equipa, cativar jovens para a modalidade, tentar que os jogadores estejam mais com jovens atletas", assumiu.