Marcelo é reforço do Olympiacos

O futebolista internacional brasileiro Marcelo, um dos símbolos do Real Madrid da última década, é reforço do Olympiacos, tendo assinado um contrato por uma temporada, com mais uma de opção, anunciou esta sexta-feira o clube grego.

Depois de 16 temporadas no Real Madrid, o lateral de 34 anos segue para a Grécia, onde vai defender as cores do tricampeão helénico, emblema que nas últimas quatro temporadas, e no início da atual, foi liderado pelo português Pedro Martins, acabando rendido pelo espanhol Carlos Corberán, após falhar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Marcelo estava com o estatuto de jogador livre, depois de ter terminado a sua ligação ao Real Madrid, ao qual chegou em 2006/07, acabando por sair como um dos jogadores mais premiados da história dos merengues, com 25 títulos, incluindo cinco Liga dos Campeões e seis campeonatos espanhóis.

Ao todo, o jogador formado no Fluminense, 58 vezes internacional brasileiro, fez 546 jogos pelo Real Madrid, número que o deixa, para já, como o oitavo jogador da história com mais presenças pelo clube da capital espanhola.