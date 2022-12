Marcelo festeja vitória de Portugal rodeado de crianças na Amadora

JN/Agências Hoje às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República festejou, esta terça-feira, a vitória da seleção portuguesa de futebol nos oitavos de final do Mundial do Catar, por 6-1, contra a Suíça, rodeado de crianças na Associação Academia do Johnson, na Amadora.

Marcelo Rebelo de Sousa assistiu ao jogo sentado no chão juntamente com dezenas de crianças do Bairro do Zambujal, do Bairro da Boavista e da Cova da Moura que frequentam esta associação, onde realizam atividades desportivas, culturais e têm apoio escolar.

O chefe de Estado disse aos jornalistas que quis ir à Academia do Johnson como forma de "agradecimento e homenagem" ao seu fundador, João Semedo, que morreu na semana passada, e prometeu regressar mais vezes: "Vamos todos continuar a obra, porque merece ser continuada, é espetacular ver o ambiente que se vive aqui".

PUB

A Presidência da República levou para as instalações da associação um ecrã gigante, bandeiras e cachecóis da seleção oferecidos pela Federação Portuguesa de Futebol e pasteis de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa falou à comunicação social antes, a meio e no fim do jogo. Após o apito final, elogiou a prestação da equipa portuguesa, "com grande nível individual, mas com espírito coletivo", e congratulou-se com a goleada.

"É uma das melhores noites, que eu me lembro, do futebol português de há muito tempo", exclamou, abraçado a algumas crianças.

Segundo o presidente da República, a seleção de Portugal, "jogando assim todos os jogos, pode ganhar a copa".

A seleção portuguesa de futebol venceu a Suíça com golos de Gonçalo Ramos, que fez um hat-trick, de Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão. Nos quartos de final do Mundial do Catar irá defrontar a seleção de Marrocos.