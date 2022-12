Marcelo lamenta falta de eficácia e agradece a Ronaldo

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a falta de eficácia de Portugal nos quartos de final do Mundial2022, contra Marrocos (0-1), mas agradeceu o contributo de Cristiano Ronaldo em consecutivos mundiais e europeus de futebol.

"Quem tem oportunidades e não consegue concretizar, ou porque o guarda-redes adversário era muito bom, ou porque foi à barra, ou porque se falhou, e quem concretiza ganha, chama-se eficácia. E na vida nós temos isso. E aqui Portugal jogou, jogou, jogou e jogou, mas não foi eficaz", lamentou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas após ter assistido no restaurante Caravela, no Mindelo, ilha de São Vicente, à partida entre Marrocos e Portugal (1-0) do Mundial2022.

"Não marcámos. Portanto, tivemos cinco ou seis oportunidades. Marrocos teve duas, três. Concretizou uma e podia ter concretizado mais uma. Nós tivemos cinco, seis. Podiam ser concretizadas uma ou duas. Mas eu queria agradecer à equipa portuguesa o termos chegado até aos quartos de final. As pessoas são muito ingratas e quando se perde não se tem o mesmo entusiasmo que se teve no último jogo. Queria agradecer, um presidente português, o que fizeram", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que assistiu à partida ao lado do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.

PUB

"E queria em especial dar uma palavra ao Cristiano: ninguém sabe o que é o futuro, mas só haverá outro Mundial daqui a quatro anos, com fase final. Pode acontecer que ele, como outros jogadores que já estão há muito tempo, não tenham oportunidade de jogar outra vez numa fase final do Mundial, eu queria agradecer o que fez em muitos mundiais e muitos europeus e a ele e a outros da equipa, o que fizeram por Portugal", sublinhou.

"Desta vez não deu, acho que Marrocos ganhou e mereceu ganhar, porque foi eficaz, mas nós fizemos o que podíamos ter feito para chegar aos quartos final e não fomos eficazes", acrescentou o Presidente da República.