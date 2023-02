Marcelo Rebelo de Sousa: "A vossa vitória foi um raio de sol nas nossas vidas"

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu a seleção de futebol feminino, no Palácio de Belém, e afirmou que o apuramento para o Mundial 2023 foi "um raio de sol nas nossas vidas", além de destacar a importância deste feito no "papel da mulher na sociedade portuguesa".

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a ocasião para deixar patente a ambição de singrar no Mundial 2023 porque "é isso que os portugueses vão sonhar".

"O vosso passo, que prestigiou Portugal, foi uma grande alegria. Temos de agradecer a toda a gente: às que marcaram golos, às que não marcaram e a todas as que passaram por esta Seleção. Foi uma equipa que funcionou muito bem e que deu um passo inédito que honra Portugal. Este é um passo histórico no papel da mulher na sociedade portuguesa. Sou do tempo em que a mulher não podia exercer várias profissões e a discriminação era algo muito presente. Hoje o futebol feminino existe devido a muitas como vocês que fizeram um caminho difícil", afirmou o presidente da República.

"A sociedade portuguesa mudou e está a mudar e o vosso passo foi fundamental para esta constante evolução. Agora interessa o amanhã. Temos de ganhar à Holanda, ao Vietname e aos EUA e depois é continuar. A ambição tem de ser essa porque foi assim que lá chegaram: sonharam que era possível. É isso que os portugueses e as portuguesas vão sonhar. Muito obrigado por esta alegria. A vossa vitória foi um raio de sol nas nossas vidas", adiantou.

Também Fernando Gomes, presidente da FPF, deixou um agradecimento à Seleção Nacional por uma vitória que "ficará na memória coletiva do futebol português".

"É com muito gosto e redobrada emoção que hoje vos acolhemos depois de um feito fantástico que ficará na memória coletiva do futebol português. Foi um percurso difícil que vos dá razão para celebrar. As dificuldades deste feito não foram só os 13 jogos, mas também as dificuldades que vocês mulheres tiveram de ultrapassar para se dedicarem a esta modalidade. Começaram num tempo em que o futebol não era para meninas, com imensas dificuldades para abraçarem a carreira que queriam. Passado este tempo estamos aqui para celebrar o vosso feito fantástico, com muita gente a dizer que 'vocês dão cabo dos nossos corações'. Vocês permitiram que Portugal esteja presente num Campeonato do Mundo pela primeira vez. A vitória já foi ontem e amanhã começa um novo jogo, zero a zero. Peço que os portugueses continuem a apoiar esta Seleção, porque o apoio é fundamental à evolução da modalidade", considerou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Já a capitã de equipa, Dolores Silva, espera que a Seleção Nacional continue " a honrar o nosso país". "É um prazer enorme poder estar aqui com toda esta gente. Nos últimos anos a FPF tem feito uma aposta incrível na nossa modalidade e desfrutamos deste feito com a maior das alegrias e o maior dos orgulhos. Representamos a geração de todas as que passaram por aqui e passaram muitas barreiras para nós realizarmos este feito. Queremos continuar a honrar o nosso país ao mais alto nível e é o que vamos tentar fazer nos próximos meses", concluiu Dolores Silva antes de todos os presentes cantarem o Hino Nacional, em uníssono.