Marcelo Rebelo de Sousa agradece a Fernando Santos

JN/Agências Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu palavras de agradecimento a Fernando Santos pela percurso como selecionador nacional, nos últimos oito anos

"Quero agradecer a Fernando Santos pelos muitos anos de serviço a Portugal, pela forma como serviu Portugal e como conduziu e projetou Portugal na Europa", começou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa revela o ponto máximo da passagem de Fernando Santos pelo cargo de selecionador nacional. "O ponto de referência é a vitória no Europeu. Muitos portugueses vibraram com Portugal e com a Seleção, que tem uma quota parte do selecionador. Um abraço para ele", concluiu.