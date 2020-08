Marcelo Rebelo de Sousa: "Espero que na próxima época já haja público"

Nuno Barbosa Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República falou na chegada ao Estádio Cidade de Coimbra, este sábado, onde vai assistir ao Benfica-F. C. Porto, da final da Taça de Portugal.

"Espero que sim, que na próxima época já haja público nas bancadas dos eventos desportivos, ainda mais na próxima final da Taça de Portugal. Desejo que tudo vá evoluindo, mas isto é algo que não se controla, um fenómeno global. Vamos esperar com muita força, todos esperamos, que também na abertura do novo ano letivo, que no dia a dia, haja uma normalização na vida de todos nós", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP, ele que vai entregar os troféus aos vencedores, no final da Taça de Portugal.

Sobre a partida, marcada pela ausência de público, devido à pandemia da covid-19, o Presidente da República, acrescentou: "Tenho grandes expectativas para este jogo, porque todo o pais a ver a capacidade que temos de não falhar, o que é uma tradição que faz parte da história do desporto em Portugal, nomeadamente do futebol. Também estou aqui a cumprir a tradição, seguindo as normas sanitárias. Duas grandes equipas portuguesas, numa grande cidade, o que desejar melhor?".

Depois de falar, o Presidente emocionou-se com a cerimónia do hino nacional, cantado pela fadista Ana Moura.