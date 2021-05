Marcelo Rebelo de Sousa: "Hoje tenho de esquecer que sou do Braga"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:36 Facebook

O Presidente da República marcou, este domingo, presença no Estádio Cidade de Coimbra onde se disputa a final da Taça de Portugal e deixou um apelo aos portugueses.

"O público faz falta. Há festa mas percebe-se que tenha havido o bom senso de não haver público. De todo o modo, é uma festa: uma equipa do norte e uma equipa do sul encontram-se no centro. É um verdadeiro retrato do país. Hoje, sou Presidente da República, tenho de esquecer que sou adepto do Braga. Já foi assim há cinco anos. A minha função aqui é não torcer por ninguém e esperar que ganhe o melhor e que seja um momento alto para o futebol português", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à TVI, deixando um apelo aos portugueses.

"Que não se aglomerem para fazerem a festa. É o meu apelo. Porque depois, paga-se a fatura. Dez, quinze dias depois, sobe o número de casos. Os indicadores são o número de casos, que acabam por se concentrar em certos concelhos e isso pode levantar problemas de restrições", concluiu.

Braga e Benfica defrontam-se, este domingo, em Coimbra para a final da Taça de Portugal. O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e pode conferir os onzes aqui.