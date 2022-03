Marcelo Rebelo de Sousa sobre a seleção nacional: "A nossa força é o todo"

Presidente da República destaca importância da equipa estar feliz para chegar à vitória.

"Temos de vencer, vamos vencer!", foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa mostrou a confiança na equipa de Portugal para o encontro contra a Macedónia do Norte, em que uma vitória garante a presença no Mundial 2022.

"A Macedónia não é nada fraca, ganhou à Itália e à Alemanha, parece uma coisa e é outra, é uma equipa enganadora. Portugal tem de jogar como da última vez, frente à Turquia, mas com menos sofrimento", referiu o Presidente da República, à RTP.

"No final do jogo contra a Turquia fui ao balneário e disse aos jogadores que íamos passar nos play-offs. Já lhes tinha dito isso depois do jogo com a Sérvia, mas eles estavam muito em baixo. Agora, estavam muito mais felizes", explicou.

Relativamente a Cristiano Ronaldo, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o capitão da seleção nacional tem uma importância fundamental. "Não tenho de olhar para a longevidade dele, isso é ele a decidir. Tenho de olhar para a intervenção dele. É fundamental que a equipa esteja feliz porque a nossa força é o todo! Interessa o espírito global da equipa, e nesse aspeto o Cristiano é o capitão e sabe da importância fundamental que tem", concluiu.