Marcelo tira selfie com seleção sub-21 após vitória na Eslovénia

R.N.C. Hoje às 00:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República assistiu ao jogo dos quartos-de-final da seleção portuguesa de sub-21 com Itália, de onde Portugal saiu vitorioso, rumo à meia-final do Europeu. De visita à Eslovénia, Marcelo Rebelo de Sousa não resistiu e foi até ao balneário tirar uma fotografia com os jogadores.

O chefe de Estado está numa visita oficial à Eslovénia e assistiu ao jogo da seleção portuguesa de sub-21, em Ljubljana. A equipa lusa venceu a Itália por 5-3, esta segunda-feira à noite, após prolongamento, e está nas meias-finais do Europeu. Na quinta-feira, a seleção vai enfrentar Espanha.

Nas redes sociais, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou a fotografia de Marcelo com os jogadores, a equipa técnica e Fernando Gomes, presidente da FPF. Na descrição aparecia o texto: "A foto de equipa! Obrigado pela visita, Presidente!".