Marcelo visita antigos sem-abrigo que Leixões empregou

O Presidente da República esteve, esta quinta-feira ao final da tarde, no Estádio do Mar, onde passou algum tempo com Carlos Daniel e Joaquim Melo, dois antigos sem-abrigo que abraçaram um novo futuro ao serviço do clube de Matosinhos.

A história foi contada, no passado dia 19, pelo JN: Carlos e Joaquim viviam na rua e, de um momento para o outro, tudo mudou. O Leixões deu-lhes emprego, um teto e destino bem mais risonho.

A iniciativa do clube matosinhense não passou despercebida a Marcelo Rebelo de Sousa que, aproveitando a visita ao norte do país, não deixou de se deslocar ao Estádio do Mar, tendo recebido das mãos do presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo, uma bola, um cachecol e uma camisola do clube.

"Este caso é um grande exemplo. Se as grandes instituições fizessem mais vezes este tipo de ações sociais, poderiam mudar a vida a muita gente. Os verdadeiros heróis são eles (Carlos Daniel e Joaquim Melo), porque conseguiram dar a volta à vida", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no fim da visita, que durou cerca de meia hora.

"O Carlos e o Joaquim fazem parte da família leixonense e adaptaram-se bem. Os sem-abrigo são pessoas como nós a quem a vida pregou uma partida", referiu Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões. "Somos um clube pequeno, mas tocamos a vida das pessoas", acrescentou.

Ainda esta quinta-feira, o chefe de Estado vai passar algumas horas com pessoas sem-abrigo da cidade do Porto.