Marche presta homenagem a Maradona

Arnaldo Martins Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda-redes do F. C. Porto brilhou frente ao Manchester City e partilhou foto com "El Pibe"

Marchesín foi a figura do jogo com o Manchester City (0-0), que confirmou a qualificação do F. C. Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O guarda-redes efetuou um punhado de defesas que mantiveram a baliza inviolada e mereceu o destaque de toda a imprensa internacional, que reconheceu a exibição acima da média do argentino que cumpre a segunda época na Invicta.

No dia seguinte à noite de sonho na Champions, Marchesín publicou uma foto do astro Diego Armando Maradona, falecido há uma semana. ""Disse Diego D10S... No sul somos todos do Lanús. Não se pode juntar mais nada! Feliz dia a todos os adeptos do Lanús, que guardo no meu coração", escreveu o guardião, publicando uma imagem que remonta a 2008.

Marchesín representou o Lanús, da Argentina, durante sete épocas e meia, antes de viajar para o México, onde defendeu a baliza do Santos Laguna e América. Na época passada, o guardião foi a solução encontrada pelo F. C. Porto para preencher o vazio deixado por Iker Casillas e rapidamente conquistou a confiança de Sérgio Conceição e dos adeptos, tornando-se o dono do templo azul e branco.

Em duas épocas, Marchesín já leva 53 jogos na baliza portista e tem contrato até 2023, estando blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões.