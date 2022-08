Marchesín apresentado no Celta de Vigo e Diogo Jota renova pelo Liverpool

JN/Agências Hoje às 13:09 Facebook

O Celta de Vigo oficializou a contratação do guarda-redes Agustín Marchesín ao F. C. Porto, enquanto Diogo Jota assinou um novo vínculo de longa duração com o Liverpool. Em Inglaterra, o Chelsea terá ganhado a corrida ao Manchester City por Marc Cucurella, enquanto o Leicester vive dias de aflição ao ver os seus craques alvos de abordagens a poucos dias do arranque da temporada.

Celta de Vigo: Agustín Marchesín foi apresentado como reforço do Celta de Vigo, da Liga espanhola, até 2025. O antigo guarda-redes do F. C. Porto, internacional pela Argentina, deixa o Dragão com seis títulos portugueses no currículo, dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

Liverpool: Diogo Jota rubricou um novo contrato, de longa duração, com os "reds". Apesar de o seu anterior vínculo expirar apenas em 2025, os dirigentes do clube inglês pretenderam valorizar o internacional português, oferecendo-lhe um salário ao nível do peso que o avançado conquistou na equipa de Jurgen Klopp.

Chelsea: O clube londrino partiu atrás do Manchester City na corrida pelo lateral esquerdo Marc Cucurella, mas tê-la-á vencido ao sprint, depois de aceitar pagar pelo jogador, de 24 anos, os 60 milhões de euros de que o Brighton nunca abdicou nas conversas que foi mantendo com o City.

Leicester: Brendan Rodgers, treinador dos "toffees", não dormirá tranquilamente há uns dias, ao ver as principais figuras da equipa associadas a uma possível saída do clube. O guarda-redes Kasper Schmeichel está a caminho do Nice, o defesa central Fofana entrou na órbita do Chelsea, e o Newcastle não larga o criativo James Maddison.

Salzburgo: Já é visto como o sucessor de Erling Haaland e tem à perna os endinheirados clubes da Premier League. O esloveno Benjamin Sesko, de 19 anos, é pretendido pelo Manchester United, mas o Chelsea e o novo rico Newcastle estão igualmente atentos ao goleador. O Salzburgo só aceita conversar a partir dos 50 milhões de euros.

Nice: Aaron Ramsey reforça o meio-campo do Nice, 5.º classificado na última edição da Ligue 1. O internacional galês, de 31 anos, deixou a Juventus em fim de contrato e muda-se para França.