Marchesín certo num onze com menos rotatividade

Conceição não vai revolucionar equipa frente ao Feirense, na Taça. Dragões batem Sanjoanense em jogo-treino.

Depois de mais uma paragem para os compromissos das seleções, o futebol de clubes está de volta, com a quarta eliminatória da Taça de Portugal e o Feirense no caminho azul e branco. Sérgio Conceição não vai promover qualquer revolução no onze base frente à equipa da Liga 2, mesmo tendo em conta que, a meio da próxima semana, os dragões jogam em Liverpool para a Liga dos Campeões.

O facto de alguns dos pesos pesados não terem sido submetidos ao desgaste habitual nestas datas FIFA - Uribe e Taremi não foram convocados pelas seleções da Colômbia e Irão; Pepe falhou por castigo o último encontro de Portugal -, permite ao treinador portista mais margem de manobra para preparar os dois próximos jogos. O central português e o avançado iraniano devem, aliás, ser titulares contra o Feirense (sábado, às 20.15 horas, no Dragão) e o médio colombiano também tem hipóteses de somar alguns minutos, uma vez que está praticamente recuperado de lesão - já treinou integrado, mas ainda com algumas limitações. Marcano, Wendell e Francisco Conceição estão precisamente no mesmo patamar de recuperação e é possível que entrem nas contas do duelo da Taça.